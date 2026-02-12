Man (43) uitgeleverd aan Nederland, na arrestatie voor betrokkenheid dood vrouw (78) Bunschoten

De 43-jarige man uit Bosnië die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 78-jarige vrouw uit Bunschoten, is overgeleverd aan Nederland vanuit Servie. Vorig jaar juni werd de vrouw zwaargewond aangetroffen in haar woning, waarna ze een paar dagen later overleed.

De vrouw werd vorig jaar juni zwaargewond aangetroffen in haar woning aan de Harderwijker Bank in Bunschoten (Utrecht). Ze overleed twee dagen later in het ziekenhuis. Een paar dagen na haar dood meldde de politie dat het steeds aannemelijker werd dat de vrouw slachtoffer was geworden van een misdrijf. Bij de vondst van het slachtoffer ontdekte de politie dat een deel van de woning overhoop lag en er een raam kapot was.

In oktober vorig jaar werd bekend dat de 43-jarige man in het buitenland was opgepakt. Toen werd al voorzien dat hij op enig moment zou worden uitgeleverd. Het was niet eerder bekendgemaakt dat de man de Bosnische nationaliteit heeft en dat hij in Servië was aangehouden.