Man (25) aangehouden voor misbruiken en lastigvallen kinderen in Oud-Beijerland

De politie heeft donderdagmiddag een 25-jarige man aangehouden in een onderzoek naar een zedenzaak in Oud-Beijerland (Zuid-Holland). Hij wordt verhoord, meldt de politie donderdagavond.

Het gaat om een zaak waarin een jong kind zou zijn misbruikt en andere jonge kinderen zijn lastiggevallen in Oud-Beijerland. Dit zou afgelopen weekend gebeurd zijn.

In de zaak werd zondag 2 februari een 23-jarige man aangehouden, maar hij bleek niets met de kwestie te maken te hebben. Wel is hij verdachte in een andere zedenzaak, waarin een minderjarige in april vorig jaar in de omgeving van Dordrecht misbruikt zou zijn.

Een rechercheteam kwam de 25-jarige verdachte op het spoor na uitgebreid onderzoek, waarbij tips binnenkwamen en camerabeelden werden bekeken. Ook waren er de afgelopen dagen extra agenten op straat voor surveillance. De verdachte komt uit de gemeente Hoeksche Waard, waar Oud-Beijerland deel van uitmaakt.

ANP