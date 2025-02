Man (23) opgepakt voor zedenincidenten in Oud-Beijerland, ontucht met zeker één kind

In Oud-Beijerland is zondagmiddag een 23-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij zedenincidenten. De politie kreeg de afgelopen periode meerdere meldingen over een man die jongens en meisjes op straat benaderde. In minstens één geval zou er daadwerkelijk ontucht hebben plaatsgevonden met een kind.

De politie Rotterdam zette een Team Grootschalige Opsporing in en deed onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie. Daarbij werden camerabeelden geanalyseerd en getuigen gehoord. Ook voerde de politie extra controles uit in de omgeving waar de incidenten zich voordeden.

Grote impact

Volgens de politie is de impact van dergelijke zedenmisdrijven groot. “Zedenrechercheurs hebben een specifieke opleiding gevolgd om slachtoffers en verdachten te verhoren. Zij zijn zich zeer bewust van de impact op slachtoffers,” meldt de politie.

Vanwege de privacy van de betrokkenen wordt verder geen inhoudelijke informatie gedeeld. Wel erkent de politie de bezorgdheid onder buurtbewoners en benadrukt zij dat het onderzoek nog in volle gang is. De verdachte wordt momenteel verhoord.