Man (23) geen verdachte meer in zedenzaak Oud-Beijerland, jacht op dader gaat door

De 23-jarige man die afgelopen weekend werd aangehouden op verdenking van misbruik van een jong kind en het lastigvallen van andere jonge kinderen in Oud-Beijerland is niet langer verdachte in deze zaak, meldde de politie dinsdag. Hij heeft niets met de zaak te maken, concludeert de politie na onderzoek.

Hij komt echter niet vrij omdat hij woensdag wordt voorgeleid voor de rechter-commissaris op verdenking van een ander zedenfeit met een minderjarige in april vorig jaar. Dit speelde zich niet af in Oud-Beijerland, maar in de regio Dordrecht.

De politie kreeg de afgelopen periode meerdere meldingen over een man die jongens en meisjes op straat benaderde. In minstens één geval zou er daadwerkelijk ontucht hebben plaatsgevonden met een kind.

Croonenburghwijk

De zoektocht naar verdachten gaat door. De politie doet een oproep aan bewoners van de Croonenburghwijk in Oud-Beijerland om camerabeelden te delen. Het gaat dan om beelden die opgenomen zijn op vrijdag 31 januari 2025. Volgens de politie gaat het om een man met blond haar en hij heeft waarschijnlijk een lichte huidskleur. De persoon droeg geen bril en had geen snor of baard.

