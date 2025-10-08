Man (23) aangehouden voor seksueel afpersen van vijf vrouwen

De politie heeft dinsdag een 23-jarige man uit Vlaardingen opgepakt voor het seksueel afpersen van vijf vrouwen. Door het dreigen de beelden openbaar te maken, wist de verdachte meer dan tienduizend euro buit te maken.

De man maakte via chatrooms van online videogames of social media contact met de vrouwen. Na enkele tijd verplaatsten de gesprekken zich naar WhatsApp of werd er fysiek afgesproken. Het contact tussen de vrouwen en de man duurde maanden- of jarenlang.

De impact van seksuele intimidatie op slachtoffers is groot. De helft van de jongeren krijgt te maken met online misbruik:

0:46 Onderzoek: helft jongeren ervaart online seksuele intimidatie

De man wist de vrouwen zo ver te krijgen dat ze seksueel getint beeldmateriaal naar hem stuurden. Hij kreeg daarnaast ook inlogcodes van accounts op social media, zodat hij toegang had tot privé beeldmateriaal.

Sextortion

Vervolgens dreigde de man uit Vlaardingen de beelden online te verspreiden of de foto’s te delen met familie en vrienden van de vrouwen. Om dit te voorkomen moesten de vrouwen hem betalen. Daardoor ontving de man meer dan tienduizend euro van de vrouwen.

Deze vorm van afpersing, ook bekend als sextortion, heeft volgens de politie een grote impact op de slachtoffers. De vrouwen komen uit Arnhem, Doetinchem, Amsterdam, Den Haag en Breda. Mogelijk worden nog andere aangiften van andere slachtoffers aan deze zaak gelinkt.

ANP