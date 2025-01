Loet (16) beschoten in gezicht, kogel komt nét onder oog: 'Had er niet meer kunnen zijn'

De 16-jarige Loet werd op oudejaarsdag met een luchtbuks beschoten in het Gelderse Bergharen. De kogel kwam in zijn gezicht terecht, zo'n 1,5 centimeter onder zijn oog, en hij moest eraan geopereerd worden. Nu zit hij thuis en zijn schooljaar halen ziet er op dit moment niet in. Wie er achter het schietincident zit, is na bijna drie weken nog een groot raadsel. "Ik had er niet meer kunnen zijn of blind kunnen worden."

Loet en zijn vrienden besloten tijdens de jaarwisseling in een speeltuintje ter hoogte van de Dorsvlegel wat vuurwerk af te steken. Rond 21.30 uur wordt de vriendengroep ineens beschoten. Loet wordt daarbij in zijn gericht geraakt: "We hadden wel hard vuurwerk afgestoken. Ineens scheen iemand met een zaklamp. Toen ik me omdraaide, voelde ik de klap", vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Loet wordt vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat hij meerdere breuken in zijn gezicht heeft en geopereerd moet worden. Ondanks de operatie zijn er nog resten van de kogel in zijn gezicht achtergebleven. Dat betekent dat hij nog een keer onder het mes moet.

Verdachte

De grote vraag is nu wie er verantwoordelijk is voor de schietpartij. Niemand heeft zich gemeld, en er is nog niemand opgepakt. "Ik vind het smerig dat je zwijgt. Wie zou dit gedaan hebben in zo'n klein dorp?", vraagt moeder Lotte Vrijaldenhoven zich af.

Ook de politie tast momenteel nog in het duister. En dat terwijl het erop lijkt dat er steeds meer inwoners van Bergharen wél weten wie de schuldige is. "We merken dat er mensen zijn in Bergharen die meer weten en dat er een naam van de vermoedelijke schutter rondgaat, maar die informatie bereikt ons nog niet", schrijft de politie in een opsporingsbericht.