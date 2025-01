NS-medewerker in zijn gezicht geslagen op station Tilburg

Een beveiliger van de NS is zaterdagmiddag mishandeld op station Tilburg. Dat meldt de politie zondag. Volgens een politiewoordvoerder is de beveiliger in zijn gezicht geslagen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Een 34-jarige man uit Boxtel is aangehouden.

Werknemers in het openbaar vervoer krijg helaas vaker te maken met agressie. In bovenstaande video doet Priscilla haar verhaal.

De verdachte werd door een omstander in bedwang gehouden, waarna hij kon worden opgepakt. De man wordt zondag verhoord. De politiewoordvoerder gaat ervan uit dat hij daarna niet blijft vastzitten.

ANP