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Vierde en laatste verdachte (49) drogeerverkrachtingen vrijgelaten

Crime

Vandaag, 10:57

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De 49-jarige man uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas die vastzat voor het seksueel misbruiken van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal is woensdagochtend vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De man uit het Limburgse Horst aan de Maas wordt verdacht van het seksueel misbruiken van zijn gedrogeerde partner. Hij blijft voor de duur van het onderzoek wel aangemerkt als verdachte. Twee weken geleden werden in totaal vier verdachten aangehouden. Ook zij zijn inmiddels vrij.

Op 28 mei deed de Limburgse zedenrecherche, op basis van informatie van de politie Rotterdam, een doorzoeking in de woning van de verdachte in de gemeente Horst aan de Maas. Vanwege het lopende onderzoek doet het Openbaar Ministerie geen verdere inhoudelijke mededelingen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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