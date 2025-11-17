Band aangevallen bij queer space Venlo, zoon Sunny Bergman bewusteloos geslagen

De Venlose stadsdichter en rapper Emirhan X heeft aangifte gedaan van een geweldsincident tijdens het festival Popronde. In de nacht van 1 op 2 november ging het mis bij een zogenoemde queer space, een plek waar niet-hetero bezoekers zich veilig moeten voelen. Lhbti-belangenorganisatie COC wil meer duidelijkheid over het incident.

De band was net klaar met een optreden en de muzikanten stonden even buiten toen ze werden benaderd door een groep jongeren die de Hitlergroet bracht. De bandleden spraken hen aan op hun gedrag, waarna de sfeer snel escaleerde en de jongens om versterking belde.

De muzikanten werden vervolgens aangevallen en uitgescholden voor "kankerhomo's". De drummer van de band, zoon van actrice en documentairemaakster Sunny Bergman, werd bewusteloos geslagen en moest naar het ziekenhuis. Hij liep onder meer een hersenschudding op en kreeg meerdere hechtingen.

Aangifte

Emirhan hield zelf geen lichamelijk letsel over aan de aanval, daarom deed hij alleen aangifte van belediging. Volgens hem neemt de politie de zaak pas verder in behandeling wanneer het andere slachtoffer ook aangifte heeft gedaan. Bergman liet op Instagram weten dat haar zoon dat pas op 25 november kan doen en deelde foto's van zijn verwondingen.

COC probeert contact te leggen met de bandleden en de politie om duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd. "Maar als het incident heeft plaatsgevonden zoals nu is omschreven, gaat het om een afschuwelijk geweldsincident dat helaas niet op zichzelf staat."

'Onacceptabel'

De politie zegt op dit moment geen inhoudelijke informatie te kunnen geven over de zaak. Wel laat een woordvoerder Hart van Nederland weten dat er nog geen aanhoudingen zijn gedaan. Het onderzoek wordt volgens de politie hervat zodra de tweede aangifte is opgenomen.

De gemeente Venlo noemt discriminatie "verwerpelijk en onacceptabel". Volgens een woordvoerder heeft de gemeente via de media vernomen dat er sprake is van mishandeling en mogelijke aangiftes. Eventuele maatregelen om de veiligheid van lhbti'ers te verbeteren zijn nu nog niet aan de orde, omdat de gemeente eerst alle feiten wil kennen en daarom het politieonderzoek afwacht. Ze staat wel open voor een gesprek met betrokkenen als daar behoefte aan is.