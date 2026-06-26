Aangehouden verdachte dodelijke aanvaring Mats Grotenbreg is man van 45

De man die is aangehouden na betrokkenheid bij het dodelijke incident op het water in het Limburgse Middelaar is een 45-jarige verdachte. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van het AD. De man wordt verdacht van dood door schuld.

Het incident vond donderdagavond plaats, toen de 28-jarige Mats Grotenbreg uit Huissen in aanraking kwam met een boot op de Mookerplas, nabij het Kromvenpad in het noorden van Limburg. De zwemmer overleefde de aanvaring niet.

Het is nog niet duidelijk of de verdachte ook de bestuurder van de boot was. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kan daar op dit moment geen verdere informatie over worden gegeven. Het onderzoek naar het incident loopt nog.

Oud-speler USC Hercules

Vrijdagochtend maakte voetbalclub USC Hercules bekend dat het slachtoffer oud-speler Mats Grotenbreg is. De club, uitkomend in het amateurvoetbal, kreeg landelijke aandacht in 2023 toen zij verrassend Ajax uitschakelde in de KNVB-beker. Grotenbreg was toen de maker van het winnende doelpunt in blessuretijd.

Naast zijn voetbalcarrière verscheen Grotenbreg ook in het realityprogramma De Bachelorette op streamingdienst Videoland.