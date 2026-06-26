Bootongeluk Middelaar eist leven van voetballer en realityster Mats Grotenbreg (28)

Voetballer Mats Grotenbreg is donderdagavond op 28-jarige leeftijd overleden na een aanvaring met een boot op de Mookerplas bij het Limburgse Middelaar. Het incident gebeurde tijdens het zwemmen. De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Grotenbreg kreeg eind 2023 landelijke bekendheid toen hij namens amateurclub USV Hercules het winnende doelpunt maakte in de bekerwedstrijd tegen Ajax. Door zijn treffer in de blessuretijd won Hercules met 3-2 en zorgde de amateurclub voor een van de grootste bekerstunts van de afgelopen jaren.

Ook was Grotenbreg te zien in de series De Bachelorette en FBoy Island.

Hercules reageert aangeslagen

USV Hercules heeft op de eigen website gereageerd op het overlijden van de oud-speler: "Donderdag 25 juni is Mats Grotenbreg op 28-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde het winnende doelpunt voor Hercules in de bekerstunt tegen Ajax (3-2). Hercules leeft mee met de nabestaanden die dit verdrietig nieuws hebben gekregen." De club wenst familie en vrienden "alle kracht dit verlies te dragen".

Grotenbreg doorliep de jeugdopleidingen van PSV en Vitesse. Daarna speelde hij voor Jong Vitesse en FC Oss. In het amateurvoetbal kwam hij uit voor VV Duno, GVVV en USV Hercules. Sinds 2024 speelde hij voor Jonge Kracht uit Huissen.

Indruk gemaakt

De gemeente Mook en Middelaar laat weten dat het incident veel indruk heeft gemaakt op betrokkenen en omstanders. De gemeente roept ouders op extra aandacht te hebben voor kinderen die getuige zijn geweest van het ongeluk.

Volgens de politie is nog niet duidelijk hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren. Er wordt onderzocht of sprake is van een noodlottig ongeval of van een strafbaar feit.