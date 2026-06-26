Zwemmer overleden na aanvaring Middelaar, 'slachtoffer bekerheld tegen Ajax'

Een 28-jarige zwemmer is donderdagavond overleden na een aanvaring met een boot op de Mookerplas bij het Limburgse Middelaar. Het incident gebeurde rond 19.00 uur op het water aan het Kromvenpad. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Verschillende media melden dat het slachtoffer amateurvoetballer Mats Grotenbreg is. Hij kreeg ruim 2 jaar geleden landelijke bekendheid toen hij namens USV Hercules het winnende doelpunt maakte in het bekerduel tegen Ajax.

Politie onderzoekt toedracht

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Of de aangehouden verdachte de bestuurder van de boot is, kan een woordvoerder niet bevestigen.

Ook is nog niet duidelijk of sprake is van een noodlottig ongeval of van een strafbaar feit.

Grote impact

De gemeente Mook en Middelaar laat weten dat het incident veel indruk heeft gemaakt op betrokkenen en omstanders.

"Ook kinderen die getuige zijn geweest van een ingrijpende gebeurtenis kunnen dit als zeer belastend ervaren. Wij vragen ouders en verzorgers om hier extra aandacht voor te hebben en hierover met hun kind in gesprek te gaan", aldus de gemeente.