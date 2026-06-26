OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwemmer overleden na aanvaring Middelaar, 'slachtoffer bekerheld tegen Ajax'

Ongeluk

Vandaag, 07:18

Link gekopieerd

Een 28-jarige zwemmer is donderdagavond overleden na een aanvaring met een boot op de Mookerplas bij het Limburgse Middelaar. Het incident gebeurde rond 19.00 uur op het water aan het Kromvenpad. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Verschillende media melden dat het slachtoffer amateurvoetballer Mats Grotenbreg is. Hij kreeg ruim 2 jaar geleden landelijke bekendheid toen hij namens USV Hercules het winnende doelpunt maakte in het bekerduel tegen Ajax.

Politie onderzoekt toedracht

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Of de aangehouden verdachte de bestuurder van de boot is, kan een woordvoerder niet bevestigen.

Ook is nog niet duidelijk of sprake is van een noodlottig ongeval of van een strafbaar feit.

Grote impact

De gemeente Mook en Middelaar laat weten dat het incident veel indruk heeft gemaakt op betrokkenen en omstanders.

"Ook kinderen die getuige zijn geweest van een ingrijpende gebeurtenis kunnen dit als zeer belastend ervaren. Wij vragen ouders en verzorgers om hier extra aandacht voor te hebben en hierover met hun kind in gesprek te gaan", aldus de gemeente.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.