Bestuurder opnieuw de fout in, weken na dodelijk ongeluk met peuter in Maastricht

De 29-jarige automobilist die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk eind maart in de Dorpstraat in Maastricht is zaterdag opnieuw aangehouden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van onder meer De Limburger. Bij het ongeluk kwam een tweejarig kind in een kinderwagen om het leven, dat schrijft De Limburger.

De moeder van het kind werd samen met haar zoontje zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kind overleefde het uiteindelijk niet.

De Limburger schrijft dat de verdachte te hard reed en dat er alcohol in zijn bloed was aangetroffen, maar hier wil de politie geen uitspraken over doen. Eerder deze week vond nog aanvullend onderzoek plaats in de Dorpstraat.