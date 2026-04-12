Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bestuurder opnieuw de fout in, weken na dodelijk ongeluk met peuter in Maastricht

Crime

Vandaag, 14:25 - Update: 34 minuten geleden

Link gekopieerd

De 29-jarige automobilist die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk eind maart in de Dorpstraat in Maastricht is zaterdag opnieuw aangehouden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van onder meer De Limburger. Bij het ongeluk kwam een tweejarig kind in een kinderwagen om het leven, dat schrijft De Limburger.

De moeder van het kind werd samen met haar zoontje zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kind overleefde het uiteindelijk niet.

De Limburger schrijft dat de verdachte te hard reed en dat er alcohol in zijn bloed was aangetroffen, maar hier wil de politie geen uitspraken over doen. Eerder deze week vond nog aanvullend onderzoek plaats in de Dorpstraat.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.