Man achter 'White Lives Matter'-leuzen Erasmusbrug weer opgepakt

Een man die maandagochtend werd aangehouden in Landgraaf, is dezelfde persoon die schuldig werd bevonden aan het projecteren van racistische leuzen op de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling van 2022 naar 2023. Het gaat om Daniil S. uit Landgraaf, bevestigt zijn advocaat.

De man werd maandag rond 06.00 uur aangehouden in een woning aan de Stationsstraat in Landgraaf. Bij doorzoekingen in de woning werd een onbekende stof aangetroffen. Uit voorzorg werden zes woningen van het complex ontruimd en werd een deel van de straat afgezet. Ook brandweer en ambulancezorg waren met meerdere voertuigen aanwezig.

Maandag liet de politie weten dat het NFI de aangetroffen goederen verder onderzoekt.

Behalve Daniil S. werd nog een man veroordeeld voor de projecties op de Erasmusbrug. Beide mannen kregen zes maanden cel. Soortgelijke projecties werden door hen gericht op het stadhuis van Eindhoven.

ANP