Racistische projecties Erasmusbrug kosten daders zes maanden cel

Twee mannen zijn door de rechtbank in Rotterdam schuldig bevonden aan het projecteren van racistische leuzen op de Erasmusbrug. Dit deden de twee tijdens de jaarwisseling van 2022 naar 2023. Ook zijn ze schuldig bevonden aan soortgelijke projecties op het stadhuis van Eindhoven, in februari 2023. Ze moeten zes maanden de cel in.

De rechtbank achtte eveneens bewezen dat verdachte John A. (26), afkomstig uit Zwijndrecht, enkele weken eerder racistische leuzen op het stadhuis van Alkmaar projecteerde.

Volgens de rechtbank hebben A. en mededader Daniil S. (36) uit Landgraaf zich met hun acties schuldig gemaakt aan groepsbelediging, aanzetten tot discriminatie en haatzaaien. De advocaten van de mannen probeerden nog een beroep te doen op de vrijheid van meningsuiting, maar daar was de rechter het niet mee eens: "De vrijheid van meningsuiting gaat ver, maar stuit op een grens."

Zwijgzaamheid

Beide daders hebben in het vooronderzoek geen verklaring afgelegd en ook verschenen ze niet in de rechtbank tijdens het proces, ondanks een belofte iets te zullen zeggen in de rechtszaal. Die zwijgzaamheid is ze duur komen te staan gezien de rechter dat in het oordeel - in het nadeel van de mannen - mee heeft gewogen.

Op de Rotterdamse brug waren onder andere de teksten 'White Lives Matter' en 'Vrolijk Blank 2023' te zien. Ook werd de Engelstalige zin 'We must secure the existence of our people and a future for white children’ (We moeten het bestaan van ons volk en de toekomst van witte kinderen verzekeren) geprojecteerd. Dit is ook wel bekend onder de afkorting '14 words', een tekst van een Amerikaanse neonazi.

Hart van Nederland/ANP