Verdachte doden vrouw (62) Heerlen is haar zoon

Crime

Vandaag, 16:50

De 40-jarige man die maandag in Heerlen werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 62-jarige vrouw in Heerlen, is de zoon van het slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Zondagavond werd het lichaam van de vrouw gevonden in een woning aan de Klompstraat in de Limburgse stad. Haar zoon wordt verdacht van doodslag. Woensdag werd besloten dat hij veertien dagen langer blijft vastzitten.

