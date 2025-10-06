Man (40) aangehouden na dood van vrouw (62) in Heerlen

De politie heeft maandagochtend rond 04.00 uur een 40-jarige man uit Heerlen aangehouden. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 62-jarige vrouw die zondag dood werd gevonden in een woning aan de Klompstraat in de Limburgse plaats.

Agenten gaan uit van een misdrijf vanwege de omstandigheden waarin de vrouw werd aangetroffen. De recherche doet onderzoek, waaronder een buurtonderzoek in het appartementencomplex.

De verdachte zit vast op het politiebureau.