Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (40) aangehouden na dood van vrouw (62) in Heerlen

Crime

Vandaag, 09:31

Link gekopieerd

De politie heeft maandagochtend rond 04.00 uur een 40-jarige man uit Heerlen aangehouden. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 62-jarige vrouw die zondag dood werd gevonden in een woning aan de Klompstraat in de Limburgse plaats.

Agenten gaan uit van een misdrijf vanwege de omstandigheden waarin de vrouw werd aangetroffen. De recherche doet onderzoek, waaronder een buurtonderzoek in het appartementencomplex.

De verdachte zit vast op het politiebureau.

Lees ook

Overleden vrouw (62) in woning Heerlen, politie gaat uit van misdrijf
Overleden vrouw (62) in woning Heerlen, politie gaat uit van misdrijf

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.