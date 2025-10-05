Terug

Overleden vrouw (63) in woning Heerlen, politie denkt aan misdrijf

Crime

Vandaag, 22:19

In het Limburgse Heerlen is een overleden vrouw (63) gevonden in een woning aan de Klompstraat. De politie houdt rekening met een misdrijf.

Rond 22 uur zondagavond bericht de politie dat een overleden persoon is gevonden. Een politiewoordvoerder zegt dat agenten op basis van een melding ter plaatse gingen en toen het slachtoffer aantroffen. Er is nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Volgens de zegsman is er nog geen verdachte aangehouden. Dat de politie rekening houdt met een misdrijf, komt door de omstandigheden waaronder de overleden persoon werd aangetroffen, aldus de woordvoerder.

ANP/Hart van Nederland

