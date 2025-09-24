Geen explosief gevonden bij UWV-gebouw in Heerlen: 'Vals alarm'

Bij een UWV-gebouw in het Limburgse Heerlen is geen explosief aangetroffen, meldt de politie. "Er is sprake van een valse melding." Woensdagmiddag werd er een 'mogelijk explosief aangetroffen' waarop het gebouw en de directe omgeving werden ontruimd. Het pand van het UWV werd doorzocht door een speciaal team met explosievenhonden maar die hebben niets gevonden in het pand. Het gebouw is inmiddels weer vrijgegeven.

Omstanders en bewoners in een straal van 100 meter moesten het gebied verlaten. Ook station Heerlen werd ontruimd, waardoor het treinverkeer tijdelijk volledig stil kwam te liggen.

De NS meldde dat er vanaf 20.30 uur weer treinen konden rijden van en naar Heerlen. Daarmee keerde de rust langzaam terug in de buurt

De politie onderzoekt nog wie achter de valse melding zit. Zulke meldingen veroorzaken vaak veel paniek en kosten veel inzet van hulpdiensten.

