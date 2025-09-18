Veel schade door ramkraak op telefoonwinkel in Heerlen, daders op de vlucht

Bij een telefoonwinkel in Heerlen is donderdagochtend een ramkraak geweest, meldt de politie. Rond 04.00 uur reed een auto door een rolluik van de winkel aan de Saroleastraat, in het centrum van de Zuid-Limburgse plaats.

De schade is groot. Niemand raakte gewond. Bij de ramkraak zijn ook spullen buitgemaakt. Wat precies, is niet bekend.

Volgens de politie zijn de twee verdachten vermoedelijk gevlucht richting de A79. Dat gebeurde in de auto waarmee de ramkraak werd gepleegd, een zilverkleurige Peugeot-stationwagen.

ANP