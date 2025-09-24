Terug

Mogelijk explosief bij UWV Heerlen aangetroffen, treinverkeer stilgelegd

Crime

Vandaag, 13:59

De politie heeft woensdagmiddag een mogelijk explosief aangetroffen in het centrum van Heerlen. De politie is met meerdere patrouilles aanwezig bij een pand van het UWV aan de Geerstraat. De politie doet er momenteel onderzoek. Personen binnen 100 meter van het gebouw wordt onmiddellijk verzocht het gebied te verlaten.

Om 12.45 uur kwam de melding van een verdachte situatie binnen. Een speciaal team is ter plaatse om onderzoek te doen naar de situatie. Er worden ook explosievenhonden ingezet. Het treinverkeer rondom Heerlen is stilgelegd vanwege het gevonden explosief, meldt de NS. Naar verwachting rijden er tot 17.00 uur geen treinen van, via, en naar Heerlen.

De omgeving is afgezet en de panden in de directe omgeving worden ontruimd. Personen in de buurt worden opgevangen in de nabijgelegen Schouwburg.

