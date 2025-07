Gewonde bij schietpartij in Brunssum, schutter voortvluchtig

Een man is woensdagavond gewond geraakt bij een schietpartij in het Limburgse Brunssum. Er is nog niemand aangehouden.

Agenten troffen het slachtoffer rond 21.30 uur aan op de Hendrik van Veldekestraat. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek en hoopt dat getuigen zich melden.

Wie iets verdachts heeft gezien, meer weet over het incident of over beelden beschikt, wordt verzocht contact op te nemen via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).