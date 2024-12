Klopjacht op auto in Oosterhout na mogelijke ontvoering, vier aanhoudingen

In het Brabantse Oosterhout heeft de politie woensdagavond een auto met Pools kenteken klemreden. De actie, waarbij tien politiewagens, twee motoren en een politiehelikopter werden ingezet, vond plaats op de Florijnstraat. Vier mannen in het voertuig zijn aangehouden.

De politie kwam in actie na een melding dat iemand in een auto was getrokken, mogelijk in een conflict binnen de relatiesfeer. Het slachtoffer is in veiligheid gebracht. In de auto werden onder meer hamers en pepperspray aangetroffen, zo meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Door de politieactie kwam het verkeer op de Vijf Eikenweg volledig tot stilstand, doordat het industrieterrein niet bereikbaar was.