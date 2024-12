Kinderporno aangetroffen bij twee cliënten psychiatrische kliniek Boschoord

Er heerst al langere tijd onrust in de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) in het Drentse Boschoord. Na onderzoek door De Telegraaf en meerdere meldingen over de aanwezigheid van kinderporno op een afdeling voor zedendelinquenten, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigd dat er inderdaad kinderporno is aangetroffen bij twee cliënten.

Met een speciale actie probeerde de politie eerder te voorkomen dat mensen die naar kinderporno kijken een stap verder gaan. In de video zie je hoe ze dat deden.

In maart 2014 kwam al aan het licht dat een tbs'er betrokken was bij de handel in kinderporno binnen de kliniek. In de jaren daarna, met name in 2015 en 2016, werd het toezicht aangescherpt na een reeks incidenten waarbij ook in andere klinieken strafbaar materiaal werd ontdekt.

Twee vondsten

Tijdens een controle werd bij een cliënt “mogelijk strafbaar beeldmateriaal dat door de politie in verband kan worden gebracht met kinderporno” aangetroffen, meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Naar aanleiding hiervan schakelde de kliniek de politie in, waarna een officieel onderzoek werd gestart.

Daarnaast werden persoonlijke bezittingen van cliënten in beslag genomen tijdens een intern onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Ook hierbij werd strafbaar materiaal aangetroffen, dat direct is overgedragen aan de politie. Beide vondsten worden gelinkt aan twee cliënten, aldus de woordvoerder.

Verder onderzoek

Het verboden materiaal is inmiddels in handen van de politie, die het onderzoek voortzet. Volgens De Telegraaf hebben meerdere medewerkers van de kliniek verklaard dat er sprake zou zijn van een netwerk waarin cliënten strafbaar materiaal met elkaar uitwisselen. Het ministerie bevestigt dit niet en geeft aan eerst de resultaten van het politieonderzoek af te wachten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP