Mogelijk kinderporno ontdekt op speciale zedenafdeling kliniek Boschoord

In de forensisch psychiatrische kliniek (FPK) Boschoord in Drenthe is mogelijk kinderporno aangetroffen op een afdeling voor zedendelinquenten. Dat meldt De Telegraaf maandag op basis van bronnen binnen de kliniek. De kliniek, die deel uitmaakt van Trajectum, heeft direct actie ondernomen.

"Trajectum heeft actie ondernomen naar aanleiding van mogelijk strafbaar materiaal binnen de kliniek. Wij nemen dergelijke signalen altijd serieus," aldus de kliniek in een verklaring. De veiligheid van de maatschappij, medewerkers en cliënten staat centraal, benadrukt de instelling.

De politie is inmiddels ingeschakeld en voert een onderzoek uit naar het materiaal.

Toezicht fors aangescherpt

De FPK van Trajectum heeft een gesloten setting en er verblijven zo'n 200 cliënten, waarvan een derde tbs opgelegd heeft gekregen. Bezit van kinderporno is ten strengste verboden binnen de kliniek.

Het toezicht op dit soort zaken is na eerdere incidenten rond 2015 en 2016, waarbij in verschillende klinieken kinderporno werd gevonden, fors aangescherpt. In maart 2014 werd een tbs’er in dezelfde kliniek al eens betrapt op het handelen in kinderporno binnen de instelling, aldus De Telegraaf.

Kliniek al eerder onder vuur

De kliniek in Boschoord lag eerder al onder vuur na onderzoek van De Telegraaf. Uit dat onderzoek bleek dat er grote onvrede heerste over het management, waarbij incidenten onder de pet zouden worden gehouden. Daarnaast kampte de kliniek met een zware onderbezetting en een hoge werkdruk. Inspecties van Justitie en Veiligheid, Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) bevestigden dit beeld, waardoor de kliniek jarenlang onder toezicht stond.

In augustus 2023 ontsnapten twee tbs’ers uit de kliniek tijdens begeleide en onbegeleide verloven. De politie wist de voortvluchtigen op te sporen en terug te brengen naar de instelling.