Kamerleden slachtoffer van deepfakeporno, roep om meldpunt: 'Wil het niet zien'

Vijftien vrouwelijke Tweede Kamerleden willen dat er meer wordt gedaan tegen deepfakeporno. Meerdere Kamerleden zijn zelf slachtoffer geworden en willen nu dat er een laagdrempelige plek komt waar vrouwen dit soort beelden kunnen melden.

Onder anderen Ingrid Coenradie, Caroline van der Plas en Femke Wiersma kregen ermee te maken. Volgens de initiatiefnemers hebben vrouwelijke parlementariërs 33 keer zoveel kans om slachtoffer te worden van zulke nepbeelden als hun mannelijke collega's.

Wat is deepfakeporno? Bij deepfakeporno worden hoofden van mensen op het lichaam van een pornoacteur of -actrice geplakt. Dit gebeurt met behulp van kunstmatige intelligentie. Het seksueel misbruik is schadelijk voor slachtoffers en kan ernstige psychologische en sociale gevolgen hebben.

'Ik wil het niet zien'

Ook CDA-Kamerlid Inge van Dijk kreeg ermee te maken. "Ik wil het niet zien", zegt ze tegen Hart van Nederland. Volgens Van Dijk moet het voor slachtoffers veel makkelijker worden om hulp te zoeken. "Wij vinden het heel belangrijk dat het laagdrempelig gemeld kan worden." Ook wijst ze op nieuwe wetgeving die vrouwen beter moet beschermen. "Het heeft echt grote impact op levens van vrouwen."

Suzanne Kröger van PRO noemt deepfakeporno een extreme vorm van online intimidatie. "Je krijgt als vrouw in de politiek heel veel dingen over je heen online. Er is heel veel haat en intimidatie en narigheid. Maar dit is natuurlijk de meest extreme vorm."

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Hulp voor slachtoffers

Na een melding moeten slachtoffers volgens de Kamerleden hulp krijgen bij het verwijderen van de beelden en het doen van aangifte. Ook moet er nazorg komen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het initiatief.

De Kamerleden benadrukken dat de hulp juist bedoeld is voor mensen die minder bereik hebben dan zijzelf. Kamerlid Marijke Synhaeve (D66) maakt zich zorgen over vrouwen die niet dezelfde ondersteuning krijgen als politici: "Wij krijgen hele goede ondersteuning, maar ik vraag me af of dat ook beschikbaar is voor dat meisje een paar straten verderop", zegt ze.