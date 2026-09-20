'74-jarige man vervolgd voor deepfake seksvideo's van BN'ers'

Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken van deepfake seksvideo's van bekende Nederlanders. De man zou nepvideo's hebben gemaakt waarin het lijkt alsof bekende vrouwen seksueel getinte handelingen verrichten. Dat meldt het AD.

Het Openbaar Ministerie heeft ruim een jaar onderzoek gedaan naar de man. Hij wordt ervan verdacht talloze nepvideo's te hebben gemaakt en verspreid van onder anderen SBS 6-presentatrice Hélène Hendriks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia.

Onderzoek naar MrDeepFakes

De man kwam in beeld door onderzoek naar het beruchte platform MrDeepFakes. Dat leidde tot meer dan twintig aangiftes.

Volgens het AD bleek de gepensioneerde man een belangrijke rol te spelen binnen het Nederlandse deel van de website. MrDeepFakes werd eerst geblokkeerd en later volledig offline gehaald.