Jongerenruzie Zwijndrecht: jongen (14) aangehouden voor bedreiging 13-jarige

Crime

Vandaag, 20:54

De politie heeft maandag een 14-jarige jongen uit Zwijndrecht aangehouden omdat hij een 13-jarige plaatsgenoot zou hebben bedreigd met een nepvuurwapen. Dat gebeurde op het Develpad in de Zuid-Hollandse plaats.

Ruziënde groepen jongeren hebben de afgelopen tijd voor een reeks gewelddadigheden gezorgd in Zwijndrecht. Zo werd op vrijdag 19 september in de Grote Beerstraat een 17-jarige inwoner neergestoken die daardoor zwaargewond raakte. Diezelfde avond ging een explosief af bij een woning aan de Jeroen Boschlaan.

Burgemeester Leon Anink van Zwijndrecht heeft vier veiligheidsrisicogebieden aangewezen waar tot 23 oktober onder meer preventief gefouilleerd kan worden. Ook zijn op verschillende plekken camera's geplaatst en hebben meerdere jongeren een last onder dwangsom gekregen.

In Zwijndrecht loopt de spanning hoog op door gewelddadige ruzies tussen jongerengroepen. Na een reeks incidenten grijpt burgemeester Leon Anink stevig in. Hij heeft vier veiligheidsrisicogebieden aangewezen waar de politie de komende weken extra bevoegdheden krijgt, zoals preventief fouilleren:

0:45

Door ANP/Redactie Hart van Nederland

