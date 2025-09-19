Jongen (17) zwaargewond bij steekpartij in Zwijndrecht: drie mensen aangehouden

In de Grote Beerstraat in Zwijndrecht is vrijdag een 17-jarige jongen zwaargewond geraakt bij een steekincident. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter met een Mobiel Medisch Team. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft drie personen aangehouden.

Op straat werd een groot mes aangetroffen. De forensische opsporing doet onderzoek naar het wapen en de toedracht van de steekpartij.

Op de locatie werd een groot mes gevonden. Beeld: MediaTV

Aanhoudingen

De politie laat weten dat inmiddels drie verdachten zijn aangehouden. Wat hun rol precies is geweest, wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk wat de aanleiding van de steekpartij was.

De politie roept getuigen op zich te melden en hoopt zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd. Het onderzoek is nog in volle gang.