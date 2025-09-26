Ruzie tussen jongeren in Zwijndrecht escaleert, burgemeester grijpt in

In Zwijndrecht loopt de spanning hoog op door gewelddadige ruzies tussen jongerengroepen. Na een reeks incidenten grijpt burgemeester Leon Anink stevig in. Hij heeft vier veiligheidsrisicogebieden aangewezen waar de politie de komende weken extra bevoegdheden krijgt, zoals preventief fouilleren.

Volgens de gemeente gaat het vooral om bepaalde groepen jongeren uit de wijken Noord en Nederhoven. De vrees is dat hun onderlinge ruzies steeds vaker uit de hand lopen en gevaar opleveren voor de hele buurt.

De vier veiligheidsrisicogebieden zijn aangewezen omdat zich daar vaker mensen met wapens bevinden, aldus de gemeente. Het gaat om de Sterrenbuurt - wijk Noord, Stationsgebied - wijk Centrum, Develpark - wijk Nederhoven en Vogelbuurt - wijk Nederhoven.

Steekpartij en explosief

Op vrijdag 19 september werd in de Grote Beerstraat in Zwijndrecht een 17-jarige inwoner neergestoken. Hij raakte zwaargewond. Diezelfde avond ging er een explosief af bij een woning aan de Jeroen Boschlaan.

Een groot gebied werd afgezet na de steekpartij:

0:33 Jongen (17) neergestoken in Zwijndrecht

De maatregel geldt tot 23 oktober, laat de gemeente weten. De komende weken zal er extra politie zichtbaar aanwezig zijn in de aangewezen gebieden.

Angst en onrust

Volgens burgemeester Anink brengt het geweld "grote gevoelens van angst en onrust met zich mee". De gemeente zegt samen met de politie en het Openbaar Ministerie in Zwijndrecht de "zorgelijke, landelijke trend" terug te zien dat "sommige jongeren messen, geïmproviseerde wapens of vuurwapens bij zich hebben".

Het instellen van de veiligheidsrisicogebieden maakt volgens de gemeente deel uit van een groter pakket aan maatregelen. Zo zijn er ook op verschillende plekken camera's geplaatst en hebben meerdere jongeren een last onder dwangsom gekregen. Dit is een gedragsaanwijzing, waarbij jongeren te horen krijgen dat ze geen overlast mogen veroorzaken. Als ze dat wel doen, krijgen ze een boete.