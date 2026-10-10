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Tientallen jongeren naar Utrechts park na oproep tot rellen: twee aanhoudingen

Tientallen jongeren naar Utrechts park na oproep tot rellen: twee aanhoudingen

Crime

Vandaag, 12:49

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Twee jongeren zijn vrijdagavond opgepakt bij het Griftpark in de stad Utrecht. Ze waren, net als tientallen anderen, naar het park gegaan na een oproep op TikTok en Snapchat om daar te rellen en te vechten.

Een van de twee, een jongen van 17 uit Utrecht, zou opruiende berichten online hebben geplaatst. Ook had hij vuurwerk bij zich. Hij zat zaterdagochtend nog vast. Een jongen van 15 uit Utrecht luisterde niet toen een agent hem opdracht gaf om weg te gaan, en werd daarom opgepakt. Hij is na verhoor vrijgelaten. Drie jongeren kregen een boete omdat ze bij het park vuurwerk bij zich hadden.

Oproep was al verwijderd

De oorspronkelijke oproep was volgens de politie geplaatst door drie jongeren van buiten Utrecht. Na een bezoek van een wijkagent zouden ze de oproep hebben verwijderd.

Toch kwamen vrijdagavond ongeveer vijftig jongeren naar het park. Ze waren 15 tot 17 jaar oud en kwamen niet alleen uit Utrecht zelf, maar ook uit plaatsen als Zeist, De Bilt en Hilversum. Vanwege de oproep waren veel agenten en handhavers bij het park aanwezig. Volgens de politie gingen de meeste jongeren vrijwillig weg.

Op Snapchat duiken vaker opvallende oproepen op. Zo werden jongeren in Friesland onlangs opgeroepen om met stokken achter schapen aan te jagen. Een schapenhouder vertelt hoe zijn kuddes meerdere keren werden belaagd:

Herders maken zich zorgen om nieuwe Snapchat hype: schapen opjagen

Door ANP

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