Jongen (17) meerdere keren gestoken na ruzie bij BMX-baan Geertruidenberg

In het Brabantse Geertruidenberg heeft een 17-jarige jongen maandagavond meerdere steekwonden opgelopen tijdens een ruzie in de Schietberglaan. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.

Rond 21.00 reed de 17-jarige jongen op zijn scooter door Made. Er ontstond een ruzie met iemand anders ter hoogte van de BMX-baan. De oorzaak van de ruzie is onbekend.

Tijdens de ruzie werd de jongen meerdere keren gestoken. Uiteindelijk wist hij weg te rijden en schakelde hij hulp in. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.