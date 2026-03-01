Gewonde bij steekincident bij COA-locatie in Leiden, één aanhouding

Bij een incident bij een COA-locatie aan de Haagse Schouwweg in Leiden is een persoon gewond geraakt. De politie kwam ter plaatse na een melding van een steekpartij.

Eén verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, aldus een correspondent ter plaatse.

Glazen pot

Volgens de eerste informatie zou de verdachte het slachtoffer met een glazen pot op het hoofd hebben geslagen, waardoor deze hoofdletsel opliep. De politie onderzoekt de toedracht van het incident.