Bewaarster neergestoken door gevangene in gevangenis Heerhugowaard

Crime
Vandaag, 16:45 - Update: 60 minuten geleden
De politie is zaterdagmiddag aanwezig bij de PI Heerhugowaard, Noord-Holland. Agenten zijn afgekomen op een melding van een neergestoken persoon en een gijzeling. Het slachtoffer, een bewaarster van de gevangenis, is aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis.
Wat er aan de steekpartij is voorgevallen, is nog niet bekend. De verdachte is een gevangene van de PI en is aangehouden. Deze man is overgebracht naar een politiecel. In de PI zitten alleen maar mannelijke gevangenen. De politie heeft de gebeurtenis in onderzoek.
