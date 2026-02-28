Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bewaarster neergestoken door gevangene in gevangenis Heerhugowaard

Crime

Vandaag, 16:45 - Update: 60 minuten geleden

Link gekopieerd

De politie is zaterdagmiddag aanwezig bij de PI Heerhugowaard, Noord-Holland. Agenten zijn afgekomen op een melding van een neergestoken persoon en een gijzeling. Het slachtoffer, een bewaarster van de gevangenis, is aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat er aan de steekpartij is voorgevallen, is nog niet bekend. De verdachte is een gevangene van de PI en is aangehouden. Deze man is overgebracht naar een politiecel. In de PI zitten alleen maar mannelijke gevangenen. De politie heeft de gebeurtenis in onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.