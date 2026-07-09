Nederlandse jongeren laten spoor van vernieling achter in Italië

Vijf Nederlandse jongeren hebben in het Italiaanse Lazise een spoor van vernieling achtergelaten door planten en bloemen uit bloemperken te trekken. De vernielingen vonden plaats in de nacht van 30 juni op 1 juli, nadat de groep een avond had doorgebracht in een club. Dat meldt de gemeente Lazise.

De schade werd al snel ontdekt door de nachtbewaking, die de lokale politie inschakelde. Dankzij camerabeelden werden de vijf jongeren de volgende ochtend teruggevonden op een camping in dezelfde plaats.

In Italië komen de jongens weg met een boete, maar welke straf had het vijftal in Nederland boven het hoofd gehangen? Bekijk het in de video in dit artikel.

De jongeren kregen samen een boete van 1.000 euro voor het overtreden van de gemeentelijke regels voor de openbare ruimte. Ook betaalden zij de kosten voor het herstellen van de bloemperken en het opnieuw planten van bloemen.

Excuusbrief

Daarnaast schreven de vijf een brief aan de inwoners van Lazise waarin zij hun excuses aanboden. Volgens de gemeente laten zij daarin weten dat zij inmiddels beseffen hoe fout hun gedrag is geweest.