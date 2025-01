Indringer betast slapende vrouw in Groningen: politie zoekt dader

De politie is op zoek naar een man die wordt verdacht van insluiping en aanranding in een woning aan de Tuinstraat in Groningen. Het incident gebeurde al 21 juni 2024 maar de politie deelt de informatie nu pas. De man drong het huis binnen en betastte een jonge vrouw die daar lag te slapen.

Volgens de politie werd de vrouw rond 10.00 uur wakker van een onbekende man in haar slaapkamer. Ze maakte hem direct duidelijk dat hij moest vertrekken, wat de man ook deed. Echter, voordat hij het huis verliet, betastte hij de vrouw.

Signalement

De politie heeft inmiddels buurtonderzoek gedaan en camerabeelden uit de omgeving bekeken. Nu wordt ook een signalement van de verdachte gedeeld. Het gaat om een man van 22 tot 29 jaar oud met een donkere huidskleur en een baard. Hij droeg een lange, lichtblauwe broek en een zwart heuptasje.

De verdachte zou zich op 21 juni tussen 08.30 en 10.00 uur in de omgeving van de Poelestraat, Poelebrug en het Schuitendiep, nabij de Tuinstraat, hebben bevonden. De politie roept getuigen op om zich te melden.