Hond overlijdt bij woningbrand Grootebroek, bewoner (34) aangehouden

Bij een woningbrand in Grootebroek is een hond overleden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De bewoner van het huis is aangehouden.

De brand brak in de nacht van dinsdag op woensdag uit op Het Voert in de Noord-Hollandse plaats. Om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere woningen werd er opgeschaald naar grote brand. Rond 02.00 uur werd het sein brandmeester gegeven.

De 34-jarige man werd op een andere locatie aangetroffen en is naar het ziekenhuis gebracht. Hier is hij aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de brand.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.