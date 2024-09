Hond uit woning gered bij uitslaande brand Eindhoven

Bij een uitslaande brand in een woning in Eindhoven is een hond gered. Dat meldt een correspondent. De brand woedde in de woning in de slaapkamer en sloeg al snel uit. Meerdere woningen moesten ontruimd worden, meldt de brandweer aan Hart van Nederland.

Op het moment van de brand was de bewoonster niet thuis, maar er was wel een hond in de woning. Volgens de correspondent werd de hond, die in de buurt bekend stond als agressief, gevangen door hondengeleiders.

Dankzij het snelle optreden van de brandweer bleef de brand beperkt tot één woning. Er zijn geen gewonden gevallen.