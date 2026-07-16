Motorrijder rijdt 161 km/u op weg waar je 50 mag in Tilburg

Een motorrijder is woensdagavond tijdens een snelheidscontrole in Tilburg betrapt met een snelheid van 161 kilometer per uur waar 50 kilometer per uur is toegestaan.

De motorrijder werd tijdens een snelheidscontrole op de Dongenseweg in Tilburg betrapt. Na correctie reed hij 111 kilometer per uur te hard, schrijft de politie op sociale media. De bestuurder moet zich later voor de rechter verantwoorden. Tijdens de controle werden in totaal 309 boetes uitgedeeld.

Automobilist onder invloed in Helmond

In Helmond liep woensdagavond ook een bestuurder tegen de lamp. Een 42-jarige automobilist reed op de Kasteel Traverse, waar door werkzaamheden een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt, na correctie 80 kilometer per uur. Volgens Verkeerspolitie Oost-Brabant bleek de man bovendien onder invloed van alcohol en THC. Zijn rijbewijs is ingevorderd en er is bloed afgenomen.

In het Veluwse dorp Ermelo pakken bewoners zelf de snelheidsduivels aan: