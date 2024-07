Nieuw systeem tegen te hard rijden vanaf deze week geïnstalleerd in auto's

Alle nieuwe auto's worden vanaf 7 juli verplicht uitgerust met een systeem dat de snelheid meet. Zodra je harder rijdt dan is toegestaan, begint de auto te piepen. Deze maatregel wordt in de hele Europese Unie ingevoerd en moet de verkeersveiligheid verbeteren.

Ongestoord plankgas geven is er binnenkort niet meer bij. Over een kleine week rollen er alleen nog maar auto's met het zogeheten Intelligent Speed Assist (ISA) van de band af. En dat betekent dat wagens zonder het systeem langzaam uitgefaseerd worden. Vroeg of laat krijgt iedereen er dus mee te maken.

ISA weet welke snelheid er op welke weg gereden mag worden en registreert of jij je daar als automobilist aan houdt. Doe je dat niet dan laat de auto je dat direct weten. Autofabrikanten mogen zelf weten op welke manier de nieuwe auto's dat gaan doen. Zo kan het zijn dat een auto bijvoorbeeld gaat piepen of dat het gaspedaal gaat trillen.

Het systeem zorgt er dus niet voor dat je niet harder kán rijden. Volgens de ANWB moet ISA in de toekomst wel in staat zijn om actief in te grijpen.

Risico's

Acea, de overkoepelende organisatie van autofabrikanten, ziet een groot risico in de verkeersborden die het systeem niet kan lezen. Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de auto niet gaat piepen bij te hard rijden. Volgens minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zijn automobilisten altijd nog zelf verantwoordelijk voor de snelheid die ze rijden.