Hardrijders niet meer anoniem in Rotterdam: kenteken verschijnt op paal

Rotterdam zet vanaf deze week op vier plekken zogenoemde waarschuwingspalen in om hardrijders aan te pakken. Automobilisten die te hard rijden, zien hun kenteken verschijnen op een display. De gemeente hoopt dat bestuurders zich daardoor bewuster worden van hun rijgedrag.

In veel straten in Rotterdam wordt vooral in de avond te hard gereden. Volgens de gemeente zorgt dat voor onveilige situaties en geluidsoverlast. Bewoners vragen daarom geregeld om flitspalen, maar daar beslist de Rijksoverheid over en niet de gemeente.

Kenteken zichtbaar

De waarschuwingspalen moeten een alternatief bieden. Het idee is dat hardrijders niet langer anoniem zijn doordat hun kenteken direct zichtbaar wordt. Als de privacyregels dat toelaten, wil de gemeente overtreders op een later moment ook een waarschuwingsbrief sturen.

De waarschuwingspalen staan op de Maasboulevard, Laan op Zuid, Bergweg en Weissenbruchlaan. De proef duurt zes maanden. Als de aanpak succesvol blijkt, wil de gemeente de palen mogelijk ook op andere plekken in de stad plaatsen.