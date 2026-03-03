Volg Hart van Nederland
Haatzaaien op sociale media groeit: 'Nederland moet meer doen'

Crime

Vandaag, 06:53

Nederland heeft vooruitgang geboekt in de strijd tegen racisme en intolerantie, maar het is nog niet genoeg. Dat schrijft de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa in een nieuw rapport. Vooral de toename van haatzaaien op sociale media baart de commissie zorgen.

Volgens het rapport komt haatzaaien tegen minderheidsgroepen steeds vaker voor. Niet alleen online, maar ook in politieke uitspraken, de media en zelfs in het voetbal. Opvallend is dat politieke haatzaaiende opmerkingen volgens de ECRI te vaak zonder gevolgen blijven.

Ongelijkheid en vooroordelen

De commissie ziet dat mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland nog altijd te maken hebben met ongelijkheid en structurele vormen van discriminatie. Ook moslims worden volgens het rapport vaker geconfronteerd met vooroordelen en discriminatie.

Daarnaast wijst de Raad van Europa op lange wachttijden bij gezinshereniging. Die zouden integratie en inclusie van statushouders bemoeilijken. Ook de huisvesting en leefomstandigheden in opvanglocaties zijn volgens de commissie vaak onder de maat.

Stappen vooruit

Er zijn ook positieve punten. Sinds het vorige rapport in 2019 zijn er verbeteringen doorgevoerd. Zo hoeven statushouders niet langer zelf hun taal- en inburgeringscursussen te betalen. Ook de erkenning en excuses voor het slavernijverleden worden genoemd als een stap vooruit. Verder mag de marechaussee sinds 2023 niet langer etnisch profileren.

Door ANP

