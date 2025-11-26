Volg Hart van Nederland
Roda JC zegt sorry tegen Dordrecht-keeper Biai voor oerwoudgeluiden supporters

Voetbal

Vandaag, 20:15

Voetbalclub Roda JC heeft na intern onderzoek bevestigd dat doelman Celton Biai van FC Dordrecht dinsdagavond racistisch is bejegend. Dat gebeurde na afloop van het duel tussen de twee clubs in de eerste divisie. FC Dordrecht won met 2-1.

De Portugees Biai zei dat fans van thuisclub Roda 'junglegeluiden' naar hem maakten. "Wij betreuren dit ten zeerste", meldt Roda na de bevestiging. "Dergelijke uitlatingen horen op geen enkele wijze thuis in ons stadion. Als club staan wij voor solidariteit, kameraadschap en inclusiviteit. Iedereen is welkom en iedereen is gelijk in ons stadion.

We bieden doelman Celton Biai onze oprechte excuses aan en doen er alles aan om passende maatregelen te nemen. Roda JC keurt iedere vorm van racisme krachtig af en blijft zich inzetten voor een stadionomgeving waarin iedereen zich welkom en veilig voelt."

Door ANP

