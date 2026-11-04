Tweede verdachte opgepakt voor mishandeling verkeersregelaar Haarlem

De politie heeft een tweede verdachte gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling van een verkeersregelaar in Haarlem. Het gaat om een 26-jarige man uit Haarlem. Direct na het incident werd er al een 29-jarige man uit IJmuiden aangehouden. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden gebracht vanwege verwondingen. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

De mishandeling gebeurde dinsdagmiddag omstreeks 15.00 uur op de Industrieweg in Haarlem. Het incident was veroorzaakt door een verkeersconflict. De verdachten reden in een wit bestelbusje voordat ze het voertuig uitkwamen en de verkeersregelaar mishandelden.

M eteen na het incident opgepakt

De 29-jarige verdachte werd meteen na het incident opgepakt voor zware mishandeling. Uit onderzoek kwam dat er ook een tweede verdachte moest zijn, die is woensdag aangehouden.

De politie komt graag in contact met getuigen. Heb jij dinsdag rond 15.00 uur iets gezien of gehoord in de buurt van de Industriehaven in Haarlem? Of heb jij beelden van het witte busje of beelden uit de buurt? Bel dan naar 0900-8844, of meld het anoniem via 0800-7000.