Burgemeester reageert vol afschuw op mishandeling verkeersregelaar: 'Onacceptabel'

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem heeft vol afschuw gereageerd op de ernstige mishandeling van een verkeersregelaar in Haarlem. "Dit is volstrekt onacceptabel", zegt Wienen.

"Met afschuw heb ik kennisgenomen van de ernstige mishandeling van een verkeersregelaar tijdens zijn werkzaamheden in Haarlem", zegt de burgemeester.

"Iemand die gewoon zijn werk doet, ervoor zorgt dat het verkeer veilig en ordelijk kan doorstromen en zich inzet voor de veiligheid van anderen, wordt daarvoor zwaar mishandeld", gaat Wienen verder.

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De burgemeester noemt geweld altijd kwalijk. "Maar geweld tegen mensen die zich dagelijks inzetten voor de veiligheid van anderen, is schandelijk."

Mishandeling tijdens verkeerswerkzaamheden

De mishandeling gebeurde dinsdagmiddag tijdens werkzaamheden aan de Industrieweg in de Haarlemse Waarderpolder.

De verkeersregelaar was bezig het verkeer in goede banen te leiden toen een automobilist langs de werkzaamheden wilde rijden. Volgens een correspondent ter plaatse werd de verkeersregelaar mishandeld toen deze de automobilist tegenhield.

Er is een 29-jarige man uit IJmuiden aangehouden. Hoe het met de verkeersregelaar gaat, is niet bekend.