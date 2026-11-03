Verkeersregelaar zwaar mishandeld nadat hij automobilist tegenhoudt in Haarlem

Een verkeersregelaar is dinsdagmiddag zwaar mishandeld tijdens werkzaamheden aan de Industrieweg in de Haarlemse Waarderpolder. De man werd aangevallen nadat hij een automobilist duidelijk maakte dat die niet langs de werkzaamheden kon rijden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 29-jarige man uit IJmuiden aangehouden.

De verkeersregelaar was bezig het verkeer in goede banen te leiden toen een automobilist langs de werkzaamheden wilde rijden. Toen de verkeersregelaar aangaf dat dit niet mogelijk was, werd hij door de bestuurder mishandeld, schrijft een correspondent ter plaatse.

Slachtoffer naar ziekenhuis

Twee ambulances kwamen ter plaatse om het slachtoffer medische hulp te verlenen. Na een eerste behandeling werd de verkeersregelaar naar het ziekenhuis gebracht voor verdere zorg.

De politie heeft de 29-jarige automobilist uit IJmuiden aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Het onderzoek loopt nog. Getuigen van het incident worden opgeroepen zich bij de politie te melden.