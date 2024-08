Grote politiemacht op de been in Delft, één aanhouding

Een arrestatieteam is maandagmiddag een woning binnengevallen aan de Suezsingel in Delft. Hierbij is één persoon aangehouden.

In de buurt waren veel agenten aanwezig, gekleed in kogelwerende vesten. Ook de hondenbrigade was ter plaatse. Een politiehelikopter cirkelde boven Delft om de situatie vanuit de lucht te volgen. Ooggetuigen melden dat een man met een pistool zou hebben gezwaaid.

Het is niet bekend of de aangehouden persoon uit de woning is gehaald. Ook is onduidelijk of er daadwerkelijk een vuurwapen is aangetroffen.