OM: jongen uit Groningen dwong slachtoffers op knieën, beelden gaan rond

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een jongen uit de gemeente Groningen ervan dat hij afgelopen maandag een reeks geweldsincidenten heeft gepleegd in Haren. De verdachte zou vijf slachtoffers hebben gedwongen om op hun knieën te gaan en sorry te zeggen. Een van de mishandelingen werd gefilmd. De beelden zouden vervolgens via sociale media zijn verspreid.

Het gaat vermoedelijk om de trend 'jumpen', zoals te zien is in bovenstaande video.

Het OM vraagt mensen die beelden van dit soort mishandelingen ontvangen om deze met de politie te delen en daarna te verwijderen. Op welke manier de verdachte zijn slachtoffers heeft mishandeld, kan een woordvoerder van het OM niet zeggen.

Het OM verdenkt de jongen er ook van dat hij op dezelfde dag een fatbike heeft gestolen. Ook zou hij hebben geprobeerd een scooter te stelen en wordt hij verdacht van bedreiging. De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat hij onder strikte voorwaarden vrijkomt. De jongen moet binnenkort voor de jeugdstrafrechter verschijnen.