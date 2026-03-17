Scholieren uit het niets aangevallen: politie waarschuwt ouders voor trend

De politie in Lansingerland bij Rotterdam heeft ouders afgelopen week per brief gewaarschuwd voor een zorgwekkende trend op Snapchat. Jongeren zouden uit het niets worden mishandeld, een fenomeen dat bekendstaat als 'jumpen'. Volgens de politie speelt dit niet alleen lokaal, maar ook op andere plekken in het land.

In de brief schrijft de politie dat kinderen via een groepschat op Snapchat worden aangewezen om te 'jumpen'. Dat betekent dat ze plotseling klappen kunnen krijgen of aan hun haren worden getrokken. "Deze mishandelingen worden vervolgens gefilmd en gedeeld in de groepschat of op andere socialmediakanalen."

De politie merkt ook dat jongeren het lastig vinden om uit zo'n groepschat te stappen. Ze zijn bang dat ze dan zelf het volgende slachtoffer worden.

Huisbezoeken

Ouders krijgen het dringende advies om hierover in gesprek te gaan met hun kinderen. De politie houdt de situatie scherp in de gaten en sluit verdere stappen niet uit. Een woordvoerder laat aan RTL Nieuws weten dat er mogelijk huisbezoeken volgen als de trend doorgaat. "En als er aangiftes bij ons binnenkomen, zal er een strafrechtelijk onderzoek plaatsvinden."