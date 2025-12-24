Halfbroer gedode Jeffrey en Emma uit Beerta blikt terug: ‘Antwoorden ga ik nooit krijgen’

De 10-jarige Jeffrey en de 8-jarige Emma uit Beerta werden in mei van dit jaar door hun vader ontvoerd en drie dagen later dood teruggevonden in een auto te water bij Winschoten. Voor de halfbroer van de kinderen, Rubertus, was het een verschrikkelijke situatie. In gesprek met RTV Oost blikt hij terug op deze moeilijke periode.

De eerste vijf maanden na de dood van Jeffrey en Emma waren onwerkelijk voor Rubertus. "Bij mij kwam de klap eigenlijk pas twee maanden geleden", vertelt hij. "Waarschijnlijk vanwege de feestdagen die eraan zitten te komen. De eerste Sinterklaas zonder hen, de eerste Kerstmis. Straks komen hun verjaardagen er weer aan, net als onze verjaardagen, waar ze voor het eerst niet bij zijn."

Rubert volgt momenteel EMDR-therapie om "zijn dagelijkse leven weer op te kunnen pakken." "Het is inmiddels zeven maanden geleden, maar de pijn is nog altijd hetzelfde als toen."

Bij de herdenkingstocht in Beerta voor de omgebrachte Jeffrey (10) en Emma (8) sprak de familie hun dank en verdriet uit:

1:35 Familie Jeffrey en Emma: tijd heelt alle wonden, maar deze niet

Feestdagen

Desondanks probeert hij er samen met zijn familie iets van te maken, voor henzelf, maar “ook voor Jeffrey en Emma”. "Die kijken van boven op ons neer en zouden willen dat wij wat van ons leven maken. Het zal voor mij een jaar worden om met behulp van therapie alles te verwerken en om mezelf en mijn familie weer een beetje op de rit te krijgen."

Wat Rubertus het meest frustreert, is dat hij geen antwoord kan krijgen op vragen die hij nog heeft, vooral voor de vader van Jeffrey en Emma. "Hij is er immers ook niet meer. Het antwoord op de vraag ‘waarom?’ ga ik dus nooit krijgen."